Stand: 27.10.2021 11:22 Uhr Bramsche: Rettungswagen kollidiert mit Viehtransporter

Schwerer Unfall in Bramsche: Am Mittwochmorgen ist dort ein Rettungswagen im Einsatz mit einem Lkw zusammengeprallt. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Demnach war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als er auf eine Kreuzung einbog. Dort erfasste ihn ein von rechts kommender Viehtransporter - so heftig, dass der Rettungswagen von der Kreuzung geschoben wurde und gegen einen Lichtmasten prallte. Der Lkw rammte die Hauswand eines Lokals an der Kreuzung. Die drei Insassen des Einsatzwagens, der keinen Patienten an Bord hatten, konnten sich laut Polizei selbst aus dem Fahrzeug retten. Der Lkw-Fahrer musste aus seinem zerquetschten Führerhaus befreit werden. Zwar wurden alle vier Personen ins Krankenhaus gebracht, sie kamen allerdings mit leichten Verletzungen davon. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern. Ebenso offen bleibt bislang, ob Lkw oder der Fahrer des Rettungswagens Schuld am Unfall hatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.10.2021 | 13:30 Uhr