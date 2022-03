Stand: 06.03.2022 19:15 Uhr Bramsche: 200.000 Euro Schaden nach Feuer in Gasthaus

Ein Brand in einem Gasthaus in Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat einen Schaden von etwa 200.000 Euro verursacht. Das Feuer sei aus unbekannten Gründen im Dach des Gebäudes entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Dachstuhl und das erste Obergeschoss des Hauses, in dem sich mehrere Ferienwohnungen befinden, wurde durch den Brand stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Gäste in den Unterkünften.

VIDEO: Gasthaus in Bramsche bei Brand schwer beschädigt (1 Min)

