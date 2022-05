Stand: 04.05.2022 11:38 Uhr Blaualgen im Dümmer entdeckt - Badeverbote verhängt

Im zweitgrößten See in Niedersachsen, dem Dümmer im Landkreis Diepholz, sind Blaualgen aufgetreten. Für zwei Stellen hat der Landkreis deshalb ein Badeverbot verhängt. Es gilt für die Strände am Marissa Ferienpark und in Lembruch Seestraße. Auch an anderen Stellen gilt Vorsicht: Nur bei klarem Wasser solle man im Dümmer baden, heißt es vom Gesundheitsamt. Blaualgen können die Haut und die Schleimhäute reizen und allergische Reaktionen hervorrufen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge