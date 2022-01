Bissige Spinne harmlos - Aber die Aufregung geht weiter Stand: 03.01.2022 14:29 Uhr Die Spinne, die einem Supermarktmitarbeiter in Georgsmarienhütte kurz vor dem Jahreswechsel in die Hand gebissen hat, sorgt weiter für Verwirrung - und das, obwohl sie offenbar harmlos ist.

Was war passiert? Am Mittwoch, 29. Dezember, wird der stellvertretende Filialleiter einer Aldi-Niederlassung in der Stadt von einer Spinne in die Hand gebissen, als er dabei ist, Obstkisten auszupacken. Das Tier krabbelt auf und davon, der Mitarbeiter klagt über Unwohlsein und wird in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird weder eine Bisswunde noch Gift im Körper gefunden - dem Mann geht es inzwischen besser, nachdem er zwischenzeitlich sogar auf einer Intensivstation behandelt wurde.

Die Jagd beginnt

Parallel beginnt die Jagd auf die Spinne, von der mittlerweile angenommen wird, dass sie aus Südosteuropa und nicht aus Lateinamerika stammt. Der Markt wird geräumt, stundenlang durchkämmen Polizisten gemeinsam mit einem Kammerjäger die Filiale - ohne Erfolg. Sogar der Einsatz von Gas und Schwarzlicht wird zwischenzeitlich erwogen und dann wieder verworfen. Am Donnerstag taucht die Spinne dann wieder auf. Doch die Verwirrung geht erst richtig los.

Offenbar interne Kommunikationspanne bei Aldi

Denn während man bei der Stadtverwaltung davon ausgeht, dass der Laden immer noch geschlossen ist und dort nach der Spinne gesucht wird, öffnet der Aldi-Markt am Freitagmorgen wieder wie gewöhnlich. Nur öffentlich gemacht wird das nicht. Der Grund ist offenbar eine Aldi-interne Kommunikationspanne am Tag vor Silvester. "Ich war davon ausgegangen, dass die Gemengelage sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert hatte. Das ist auch für mich sehr ärgerlich", sagte ein Sprecher des Discounters NDR Niedersachsen am Montag. Die zuständige Regionalgesellschaft habe die neue Entwicklung nicht an die Pressestelle weitergegeben.

Stadt Georgsmarienhütte: "Thema erledigt"

Die Stadt Georgsmarienhütte ist von Aldi erst am Montagmorgen ins Bild gesetzt worden. "Wir haben heute Morgen eine entsprechende Mail bekommen", bestätigte ein Sprecher der Stadt NDR Niedersachsen. Aus Sicht der Behörde liegt hier aber kein Fehlverhalten der Discounterkette vor. "Uns wurde zuvor versichert, dass erst wieder geöffnet wird, wenn keine Gefahr mehr besteht. Und das ist offensichtlich so passiert. Aus unserer Sicht ist das Thema damit erledigt", so der Sprecher weiter.

Offen bleibt weiterhin, ob und wie die Spinne in dem Supermarkt gefangen wurde und was anschließend mit ihr passiert ist. Auch um welche Art es sich handelt, wenn es offenbar doch keine giftige Bananenspinne aus Südamerika ist, konnte am Montag niemand beantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.01.2022 | 13:00 Uhr