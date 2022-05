Schon jetzt Blaualgen im Dümmer See: Badeverbote Stand: 04.05.2022 13:15 Uhr Im zweitgrößten See in Niedersachsen, dem Dümmer im Landkreis Diepholz, sind ungewöhnlich früh schon im Mai Blaualgen aufgetreten. Für zwei Stellen hat der Landkreis deshalb ein Badeverbot verhängt.

Es gilt für die Strände am Marissa Ferienpark und in Lembruch Seestraße. Auch an anderen Stellen, etwa in Hüde, gilt Vorsicht: Nur bei klarem Wasser sollte man im Dümmer baden. Wer im knietiefen Wasser seine Füße nicht mehr sieht, sollte lieber rausgehen, so das Gesundheitsamt.

Die auch Cyanobakterien genannten Blaualgen können die Haut und die Schleimhäute reizen und allergische Reaktionen hervorrufen. Einen Kontakt mit ihnen kann zudem zu Übelkeit, Durchfall, und Magen-Darm-Entzündungen führen. Verschlucken Kinder zu viel Wasser, besteht laut Landesgesundheitsamt Lebensgefahr. Auch für Tiere, zum Beispiel Hunde, sind die Algen gefährlich.

Freie Bahn für Blaualgen bei klarem Wasser

Das Auftreten der Blaualgen zum jetzigen Zeitpunkt kommt auffällig früh. Dafür, dass sie jetzt schon wachsen, gibt es eine Erklärung: Wenn das Wasser klar ist, weil sich andere Wasserpflanzen sowie relativ wenig Fische dort tummeln, haben die Blaualgen gewissermaßen freie Bahn. Der Dümmer See gilt als überdüngt.

Auch der milde Winter ohne Eis und schneebedeckte Oberfläche seien gut für die Blaualgen, sagt der Seen-Experte Hans-Heinrich Schuster vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft NLWKN in Sulingen dem NDR Niedersachsen.

Warnungen auch am Maschsee

Normalerweise begünstigt heißes Sommerwetter ihre Entstehung auch in Badegewässern. Aber auch andere Faktoren sorgen für ihr Wachstum, wie landwirtschaftliche Einleitungen oder wenn Abwasser durch Starkregen in Gewässer gespült wird. Anzeichen sind eine grünliche oder bläulich-grünliche Wasserfarbe, Schlierenbildung bis hin zu Algenteppichen mit wolkenartiger Verteilung im Wasser.

Bereits im vergangenen Jahr warnte das Gesundheitsamt an mehreren niedersächsischen Seen, darunter dem Strandbad am Maschsee in Hannover und dem Dümmer, vor den Bakterien.

