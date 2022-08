Stand: 10.08.2022 20:47 Uhr Bad Bentheim: Zoll entdeckt sechs Kilo Marihuana in Auto

Ein Spürhund des Zolls hat bei einer Fahrzeugkontrolle nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim Drogen im Wert von fast 65.000 Euro entdeckt. Rund 5,9 Kilo Marihuana und 750 Gramm Amphetamine waren in Päckchen im Wageninneren versteckt, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mitteilte. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden vorläufig festgenommen. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.08.2022 | 06:30 Uhr