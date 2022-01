Stand: 14.01.2022 09:24 Uhr Auto gerät in Gegenverkehr - 72-Jährige schwer verletzt

Eine 72-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Osnabrück mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Die Unfallverursacherin wurde laut Polizei leicht, die ebenfalls 72 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens schwer verletzt. Beide Frauen wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

