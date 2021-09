Artenschutzprojekt: Zoo Osnabrück zieht Feldhamster groß Stand: 30.09.2021 16:52 Uhr Der Artenschutz sei eine Kernkompetenz zoologischer Gärten, heißt es aus dem Osnabrücker Zoo. Dieser beteiligt sich derzeit an Projekten für Nashörner, Wildkatzen, Orang-Utans - und Feldhamster.

Diese seien vom Aussterben bedroht. "Wir beteiligen uns seit diesem Jahr neu an einem Projekt zur Auswilderung von Feldhamstern in Deutschland", sagte der zoologische Leiter Andreas Wulftange. Derzeit würden elf Feldhamster aus dem Zoo Kronberg im geschlossenen Besucherbereich des Klammeraffenhauses großgezogen. Die Einzelgänger leben nach Angaben der Einrichtung in großen Boxen. Das Projekt sei im hessischen Kronberg (Landkreis Hochtaununskreis) angesiedelt. "Dort können sie aber nicht alle Tiere großziehen, weshalb wir dauerhaft in das Projekt eingestiegen sind", sagte Wulftange. Er plane zusätzlich eine eigene Züchtung.

Auswilderung von Großtieren teils schwierig

Darüber hinaus engagiere sich der Zoo in weiteren Artenschutzprojekten. Nicht alle seien so einfach zu handhaben, wie die Feldhamster. "Viele Tiere können wir zum Beispiel in Osnabrück halten, aber zurzeit nicht auswildern", sagte Tobias Klumpe, ebenfalls zoologischer Leiter in Osnabrück. Zunächst müssten für Großtiere geschützte Räume geschaffen werden, bevor sie in die natürliche Umgebung gelassen werden könnten. Der Zoo Osnabrück unterstütze daher Organisationen, die sich für den Schutz gefährdeter Tiere vor Ort einsetzen und stellt dafür erstmalig 10.000 Euro zur Verfügung. Davon sollen Projekte wie "Save the Rhino", "WildCats Conservation Alliance", "Stiftung Artenschutz" und ab 2022 auch das "Borneo Sintang Orangutan Center" profitieren.

