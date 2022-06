Stand: 09.06.2022 16:17 Uhr Aktion gegen Schwarzarbeit: Zöllner stellen 42 Verstöße fest

Der Zoll hat Gaststätten bundesweit auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung kontrolliert. Bei der Schwerpunktaktion am vergangenen Freitag waren in Westniedersachsen gut 50 Beamte im Einsatz. Die Beamten befragten in den Bereichen Osnabrück, Nordhorn, Vechta und Diepholz 176 Personen nach ihren Beschäftigungsverhältnissen und stellten 42 Verstöße fest, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Donnerstag mit. In 13 Fällen sollen die Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn gezahlt haben. Darüber hinaus besteht in 20 Fällen die Vermutung, dass Firmen gegen sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten verstoßen haben. In fünf Fällen sollen eine Beschäftigung von Ausländern ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung vorliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.06.2022 | 15:30 Uhr