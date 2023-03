Ärzte verklagen Ärztekammer - Ist Hausarztmangel hausgemacht? Stand: 07.03.2023 19:09 Uhr Internisten aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) haben die Ärztekammer Niedersachsen verklagt. Aus ihrer Sicht verhindert diese, dass sich mehr Mediziner als Hausärzte auf dem Land niederlassen.

Das Verwaltungsgericht Osnabrück wird den Fall am Mittwoch verhandeln und noch am selben Tag das Urteil verkünden, wie Justizsprecherin Uta Conrads dem NDR Niedersachsen sagte. Geklagt hatten demnach zwei niedergelassene Ärzte aus dem Landkreis Osnabrück: Dr. Florian Balkau aus Wallenhorst und eine bei ihm angestellte Kollegin. Balkau "möchte jemanden ausbilden, der bei ihm die Fortbildung zum Hausarzt machen will", erklärte Conrads. Das aber habe ihm die Ärztekammer nicht in vollem Umfang gestattet. So dürfe Balkau den Kandidaten nicht die notwendigen vollen zwei Jahre ausbilden, sondern nur für 18 Monate. Für das letzte halbe Jahr müsste sich der Bewerber dann noch einmal einen anderen Arzt als "Ausbilder" suchen, erklärte Conrads. Das macht die Stelle bei Balkau unattraktiv für junge Mediziner.

Weiterbilder muss selbst Facharzt für Allgemeinmedizin sein

Grundlage für diese Procedere ist die Weiterbildungsordnung (WBO) der Ärztekammer Niedersachsen. Die wurde 2020 geändert, wie Conrads weiter erklärte. "Man darf jetzt nur noch in der Allgemeinmedizin weiterbilden, wenn man selbst Allgemeinmediziner ist." Balkau und seine Kollegin sind aber Fachärzte für Innere Medizin. Sie sind sogenannte hausärztliche Internisten. Das bedeutet, dass sie hauptsächlich hausärztliche Leistungen erbringen.

Balkau: Gibt keinen rationalen Grund für Regelung

Balkau sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass die Ärztekammer mit ihrer Weiterbildungsordnung ein Drittel aller Praxen im Land davon ausschließe, Ärzte anderer Fachrichtungen zu Hausärzten weiterzubilden. Denn jeder dritte Hausarzt in Niedersachsen sei Facharzt für Innere Medizin. "Es gibt keinen rational nachvollziehbaren Grund, warum Internisten, die genauso Hausärzte sind wie Allgemeinmediziner, nicht weiterbilden dürfen", sagte Balkau der Zeitung. Die Kassenärztliche Vereinigung - also die Institution, die auch die Bezahlung organisiere - mache da auch keinen Unterschied.

Ärztekammer verweist auf spezielle Qualifikationen von Hausärzten

Die Ärztekammer Niedersachsen verweist auf die speziellen Kenntnisse, die Hausärzte brauchen - etwa bei Hausbesuchen oder der Wundversorgung. "Hausärzte und Internisten haben keine identische Herangehensweise bei der Behandlung", sagte Sprecher Thomas Spieker. Sein Vorschlag: Balkau könne sich erst selbst zum Facharzt für Allgemeinmedizin weiterbilden lassen. Dann könnte er danach die vollen 24 Monate Weiterbildung in seiner Praxis anbieten. Einen solchen Antrag habe Balkau seines Wissens aber nie gestellt, sagte Spieker.

