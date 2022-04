Stand: 12.04.2022 20:43 Uhr AKW Lingen: Pläne für Rückbau schreiten voran

Das Atomkraftwerk in Lingen wird Ende des Jahres abgeschaltet. Die Pläne für den Rückbau werden dabei konkreter: Auf dem Kraftwerkgelände soll ein Gebäude entstehen, in dem radioaktive Abfälle für den Weitertransport verpackt werden. Wie es bei dem Rückbau des Atomkraftwerks etwa mit dem Strahlenschutz aussieht, ist in Unterlagen beschrieben, die ab kommender Woche in Rathäusern öffentlich ausgelegt werden, sagt Kraftwerksleiter Wolfgang Kahlert. Alle Bürger in den umliegenden Gebietskörperschaften haben dann die Möglichkeit, die Unterlagen einzusehen.

