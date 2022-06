Stand: 22.06.2022 11:12 Uhr A30: Polizisten entdecken Geflüchtete auf Ladefläche

Die Bundespolizei hat Dienstagvormittag an der deutsch-niederländischen Grenze zwei 18 Jahre alte Männer aus einem Sattelzug befreit. Der Fahrer des Sattelzuges hatte während der Fahrt über die Autobahn 30 Klopfgeräusche von der Ladefläche vernommen und die Polizei gerufen. Fahnder kontrollierten den Lkw auf dem Autobahnparkplatz Waldseite-Nord bei Bad Bentheim und befreiten die Männer, die aus Afghanistan kommen sollen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie vor fünf Tagen in Serbien mit Hilfe von Schleusern auf die Ladefläche des Aufliegers geklettert sein und sich zwischen der Ladung versteckt haben. Laut Polizei hatten die jungen Männer Hunger und Durst, es habe aber keine Lebensgefahr bestanden. Die Bundespolizei leitete die beiden 18-Jährigen an das nächste Ankunftszentrum der zuständige Landesaufnahmebehörde Niedersachsen weiter. Der Lkw-Fahrer soll nicht an der Schleusung beteiligt gewesen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.06.2022 | 13:30 Uhr