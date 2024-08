Stand: 14.08.2024 18:15 Uhr 76-Jähriger aus Bad Essen wohlbehalten aufgefunden

Der seit Mittwochmorgen vermisste 76-Jährige aus Bad Essen (Landkreis Osnabrück) ist am Nachmittag wohlbehalten angetroffen worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann in seine Wohnung zurückgekehrt. Der Senior war laut Polizei äußerlich unverletzt, schien demnach aber geistig verwirrt zu sein. Die am Vormittag begonnene Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin beendet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min