Stand: 04.05.2022 07:42 Uhr 26-Jähriger stirbt bei Unfall auf Kreisstraße bei Melle

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein 26 Jahre alter Mann aus Bielefeld auf der Kreisstraße 227 bei Melle ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer aus Bielefeld und Bad Essen erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 43 Jahre alter Mann mit einem Transporter in einen Kreuzungsbereich gefahren. Dabei soll er einem Sattelzug die Vorfahrt genommen haben. Der Lkw prallte von rechts kommend in die Beifahrerseite des Transporters, auf welcher der 26-Jährige saß. Für den Beifahrer des Kleintransporters kam jede Hilfe zu spät. Alarmierte Notärzte stellten noch vor Ort seinen Tod fest. Der 43-jährige Fahrer des Kastenwagens erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen. Der ebenfalls 43-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden laut Polizei wirtschaftliche Totalschäden.

