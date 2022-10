Stand: 23.10.2022 14:36 Uhr 21-Jähriger überschlägt sich mit dem Auto - schwer verletzt

Ein 21-jähriger Mann aus Dinklage (Landkreis Vechta) ist am Sonntag in Melle im Landkreis Osnabrück mit seinem Fahrzeug verunglückt. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren und sich dann mit dem Fahrzeug überschlagen. Zuvor hatte er in einem Gewerbegebiet eine Mülltonne umgefahren. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille fest und veranlasste eine Blutprobe. In der Mitteilung der Polizei heißt es abschließend: "Die Beschlagnahme des Führerscheins entfiel, der Dinklager hatte gar keinen."

