Stand: 23.04.2023 10:58 Uhr Zwei Männer bei Unfall im Landkreis Leer schwer verletzt

In Hesel im Landkreis Leer sind in der Nacht zu Sonntag zwei Männer bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 18-jähriger Fahrer aus Moormerland mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zu Unfallursache laufen.

