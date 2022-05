Zu hohes Tempo: Polizei kontrolliert verstärkt Sportboote Stand: 28.05.2022 08:20 Uhr Die Wasserschutzpolizei der fünf norddeutschen Bundesländer will ab diesem Wochenende bis Mitte Juni verstärkt Sportboote kontrollieren. Ein Grund: die Boote sind häufig zu schnell unterwegs.

Generell habe sich in der Pandemie-Zeit die Zahl der Wassersportler erhöht, teilte die Wasserschutzpolizei Oldenburg mit. In der Folge gebe es nun deutlich mehr Skipper und Bootsführende. Die meisten hielten sich auch vorbildlich an Gesetze und Vorgaben, hieß es. Aber: Es gebe immer wieder auch Hinweise auf Verstöße, weil einige einfach zu schnell fahren würden. Auch Alkohol- und Drogendelikte am Steuer von Sportbooten sowie Verstöße gegen den Naturschutz spielen den Angaben zufolge oft eine Rolle.

Kontrollen auf allen Binnenseen und Flüssen

Mit der gemeinsamen Kontrollaktion wollen die Wasserschutzpolizeien der norddeutschen Länder nun erstmals abgestimmt vermehrt Sportboote kontrollieren. An den Einsatztagen an diesem Wochenende sowie über Pfingsten sollen auch Lasergeräte eingesetzt werden, um die Geschwindigkeit der Boote zu überprüfen. Kontrolliert werde auf allen Binnenseen und Flüssen, hieß es.

