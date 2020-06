Stand: 04.06.2020 14:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wolf spaziert am Strand von Cuxhaven entlang

Eine Urlauberin hat am Wochenende am Sahlenburger Strand in Cuxhaven einen Wolf fotografiert. Das berichtet das Nachrichtenportal "Nord24". Das Tier lief demnach frühmorgens durch das Watt und verschwand später in den angrenzenden Wernerwald. Der Wolfsberater des Landkreises Cuxhaven, Hermann Kück, bestätigte gegenüber NDR.de, dass es sich bei dem Tier zweifelsfrei um einen ausgewachsenen männlichen Wolf handelt.

Wolfsberater spricht von ungewöhnlichem Fall

Der Wolf gehöre nach seinen Erkenntnissen keinem Rudel an und durchstreife den Landkreis alleine. Die Sichtung im Watt ist auch für Kück sehr ungewöhnlich. "Das habe ich bisher noch nicht erlebt", sagte er. "Vielleicht wollte der Wolf gucken, ob es da noch weitergeht." Er sei sogar ins Wasser gegangen, dann aber wieder umgedreht.

Sechs tote Deich-Schafe in der vergangenen Woche

Laut Kück hat es in der Region in den vergangenen Tagen mehrere Wolfssichtungen gegeben. Zudem seien in der vergangenen Woche insgesamt sechs Schafe auf den Deichen gerissen worden. Wie alle sonstigen Sichtungen auch, werde der aktuelle Fall im Rahmen des Wolfsmonitorings dokumentiert, so Kück.

