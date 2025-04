Juist entscheidet sich für die Bimmelbahn - und die Pferdekutsche Stand: 10.04.2025 21:36 Uhr Der Gemeinderat der Insel Juist hat diskutiert, wie der Flugplatz künftig mit dem Dorf angebunden werden soll. Es lagen zwei Konzepte vor - am Ende wurden am Donnerstag beide angenommen.

Für eine Anbindung mit einer E-Bimmelbahn votierten sieben der elf stimmberechtigten Ratsmitglieder. Damit wird es erstmals einen Personenverkehr mit einem Kraftfahrzeug auf der Insel geben. Dem Antrag muss nach Informationen von NDR Niedersachsen noch der Landkreis Aurich zustimmen. Laut Beratungsvorlage soll die Kurverwaltung die Wegebahn anschaffen und an den potentiellen Betreiber verpachten. Ansonsten soll Juist weiter autofrei bleiben.

Kutschenbus mit Testphase bis Ende Oktober

Allerdings soll die Bahn nur zu Zeiten fahren, in denen es keinen Linienverkehr mit der Kutsche gibt. Denn gleichzeitig mit der elektrifizierten Lösung bekam das Tagesticketkonzept per Pferdekutsche der Firma HUF im Rat eine Mehrheit. Laut Beschlussvorlage trägt die Gemeinde für die Kutschenbus-Lösung, mit der der Flugplatz zwei Mal täglich angefahren werden soll, ein finanzielles Risiko von 25.000 Euro. Die Verbindung soll zunächst als Testphase bis zum 31. Oktober laufen.

Kutschen nicht wirtschaftlich

Der Verkehrslandeplatz Juist liegt vier Kilometer außerhalb des Dorfes. Passagiere, die hier ankommen, sind auf eine Anbindung angewiesen. Seit Ende Februar gibt es aber keine reguläre Verbindung mehr. Die Personen-Kutsche der Spedition HUF hatte den Flugplatzverkehr aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. "Wir fahren seit 2019 hoch defizitär zum Flugplatz", sagt Geschäftsführerin Karen Bauer. Aktuell kommen Fluggäste deshalb nur noch per Fahrrad-Rikscha in den Ort, die sie vorher bestellen müssen.

Schnellfähren machen Fliegern Konkurrenz

Seit 2019 fahren Schnellfähren nach Juist. Sie sind weniger tideabhängig als die großen Fähren, fahren dadurch regelmäßiger und brauchen nur 45 Minuten. Zudem kommen sie im direkt am Ortsrand liegenden Hafen an. Ein Vorteil gegenüber dem Flugplatz, der weit außerhalb liegt: Allein die Kutschfahrt vom Flugplatz in den Ort dauert circa eine halbe Stunde und kostete zuletzt 26 Euro pro Person.

Fluggastzahlen rückläufig

Die Fluggastzahlen gingen von 54.000 in 2018 auf zuletzt 26.000 Passagiere pro Jahr zurück. Die FLN hat ihre Verbindung von Norddeich nach Juist Ende Februar eingestellt. Aktuell fliegt der Ostfriesische Flugdienst (OFD) zweimal täglich von Emden auf die Insel. Wenn es wieder eine reguläre Anbindung in den Ort gibt, will zudem ein norwegischer Fluganbieter achtmal täglich Flüge von Norddeich aus anbieten.

Hotelier wirbt für die Bimmelbahn

Der Juister Hotelier Joe Pütz hatte im Vorfeld der Entscheidung sehr für die Bahn geworben. Jeder der potenziellen Flüge soll eine Anbindung per E-Bimmelbahn bekommen. "Mit bis zu 26 Personen, für 10 Euro pro Person und Strecke inklusive Gepäck", erzählt er. Der Hotelier hat auch gerade die Gastronomie am außerhalb gelegenen Flugplatz übernommen und hofft durch die Bimmelbahn auch auf zusätzliche Ausflugsgäste. Das wirtschaftliche Risiko für den Betrieb der Bahn will er selbst tragen. Fahren soll sie zwischen Flugplatz und Hafen.

Konzept für den Pferdekutschen-Bus

Karen Bauer hatte vor der Abstimmung darauf hingewiesen, dass eine Bahn das Ortsbild der Insel verändert würde. Deshalb hatte sie das Konzept Pferdekutschen-Bus zur Flugplatzanbindung eingereicht. "Wir wollen Haltestellen auf der gesamten Insel, und zunächst zwei Mal täglich über die komplette Längsachse bis zum Flugplatz fahren". Ein Tagesticket, mit dem Fahrgäste beliebig oft ein- und aussteigen können, soll 10 Euro kosten.

Subventionierung für Kutschen-Konzept

Um dieses Angebot zu finanzieren, ist der Betrieb allerdings auf finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde angewiesen. "Wir würden 50 Prozent des wirtschaftlichen Risikos tragen, wenn die Gemeinde die anderen 50 Prozent übernehmen würde." Bis zur Einstellung der bisherigen Verbindung zum Flugplatz hatte die Gemeinde den Fuhrbetrieb schon mit rund 40.000 Euro für die Monate Dezember bis Februar subventioniert.

Befürworter für beide Konzepte

Laut Bürgermeister Tjark Goerges gab es im Gemeinderat im Vorfeld für beide Konzepte Befürworter: "Grundprinzip im Rat ist eigentlich 'Pferde first'. Aber die Wirtschaftlichkeit spielt auch eine große Rolle". Er rechnet für die Kutschenlösung mit einer Risikoeinlage von bis zu 200.000 Euro. Kosten, die möglicherweise auf den Gästebeitrag umgelegt werden müssten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr Öffentlicher Nahverkehr