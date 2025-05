Stand: 02.05.2025 13:28 Uhr Nach Unfall in Achim: 48-jähriger Traktorfahrer gestorben

Nach einem Unfall auf einer Landstraße in Achim (Landkreis Verden) ist der Traktorfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei von Freitag starb der Mann am Mittwoch in einem Krankenhaus. Der 48-Jährige war am Montag schwer verletzt dort eingeliefert worden. Der Mann war mit Traktor und Anhänger unterwegs. Zu dem Unfall kam es laut Polizei, als ein hinter ihm fahrender Autofahrer zum Überholen ansetzte und der Traktorfahrer gleichzeitig nach links abbog. Der 33-jährige Autofahrer sei dann mit dem Trecker zusammengestoßen, hieß es. Laut Polizei überschlug sich der Traktor dabei und wurde vom Anhänger losgerissen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2025 | 11:00 Uhr