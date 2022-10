Stand: 18.10.2022 12:07 Uhr Wolf im Landkreis Cuxhaven illegal erschossen

In Beverstedt-Stubben im Landkreis Cuxhaven ist ein toter Wolf gefunden worden. Der zuständige Jagdpächter hatte das Naturschutzamt am Montag informiert. Nach Angaben des Landkreises wurde der Wolf "offenkundig illegal geschossen". Es sei Strafanzeige gestellt worden. Wolfsberater und Polizei waren vor Ort. Der Kadaver des Wolfs wurde gesichert und zunächst tiefgekühlt. Er soll nun dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin übergeben und dort weiter untersucht werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.10.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Wölfe