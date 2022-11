Stand: 17.11.2022 15:04 Uhr Wilhelmshaven: Schulprojekt mit Paralympics-Siegerin

Mit Kirsten Bruhns ist am Nachmittag eine Weltklasse-Sportlerin zu Besuch in Wilhelmshaven. Die querschnittsgelähmte ehemalige Rekordschwimmerin besucht Schulen und Sportvereine in der Region. Heute ist sie ab 16.30 Uhr in der Sporthalle Südstadt und macht mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam Übungen. Sie zeigt dabei anhand eines Hindernis-Parcours, mit welchen Herausforderungen sich Rollstuhlfahrende auseinandersetzen müssen. Bruhns hat 2012 in London, 2008 in Rio de Janeiro und 2004 in Athen paralympisches Gold gewonnen und ist 65-fache Deutsche Meisterin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Paralympics Schwimmen