Stand: 21.09.2022 11:38 Uhr Wiesmoor: Mann wollte Parkgebühren mit Axt eintreiben

Ein Grundstücksbesitzer in Wiesmoor (Landkreis Aurich) ist von der Staatsanwaltschaft Aurich wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung angeklagt worden. Der Fall ereignete sich im vergangenen November. Zwei Frauen hatten ihre Autos auf dem Grundstück des 50-Jährigen abgestellt, um mit ihren Kindern an einem in der Nähe stattfindenden Martini-Lauf teilzunehmen. Laut Anklage hatte daraufhin der Mann die Frauen mit erhobenem Handbeil zur Zahlung einer Parkgebühr in Höhe von 50 Euro nötigen wollen. Die Frauen sollen sich dadurch so bedroht gefühlt haben, dass sie ihm schließlich 40 Euro Bargeld überließen. Der Angeschuldigte befindet sich auf freiem Fuß.

