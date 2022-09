Stand: 18.09.2022 10:40 Uhr Wegen Haschkeksen? Sechs Menschen nach Feier in Klinik

Nach mutmaßlichem Drogenkonsum auf einer Feier sind am Samstagabend in Delmenhorst acht Menschen kollabiert. Sie seien am späten Samstagabend vor Ort behandelt worden, sechs von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auslöser für die gesundheitlichen Probleme sollen nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr Haschkekse gewesen sein.

Plötzliches Unwohlsein nach Konsum von "Backware"

Die Polizei möchte den Vorfall auf Nachfrage nicht konkreter kommentieren und spricht lediglich von "Backware", die auf der Feier konsumiert worden sei. Danach beklagten die Personen plötzliches Unwohlsein. Bei den Feiernden soll es sich um vier Männer und vier Frauen im Alter von 57 bis 64 Jahren gehandelt haben. Die sechs Personen, die ins Krankenhaus kamen, seien nach kurzer ambulanter Versorgung wieder entlassen worden.

