Stand: 31.07.2020 15:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wattrettung: Mit Mud Shoes über den Schlick

Wattwandern gehört zu den Attraktionen beim Urlaub an der Nordsee. Derzeit ist Hochsaison und Ferienzeit, Küstenorte und Inseln sind zumeist ausgebucht - und auch deshalb werden wieder mehr Unfälle beim Wattwandern gemeldet. Gerade erst am vergangenen Wochenende gab es Rettungseinsätze im Watt vor Hooksiel und vor Cuxhaven. Dabei ist die Rettung gerade aus dem weichen Schlickwatt ein schwieriges Manöver. Die Cuxhavener DLRG-Ortsgruppe verfügt über viel Erfahrung und testet deshalb gerade neue Hilfsmittel für ein bulgarisches Unternehmen: den Prototyp eines "Schneeschuhs" fürs Watt.

Das Watt - tückisch für Spaziergänger NDR Info - 31.07.2020 14:00 Uhr Ein Wattspaziergang kann schön sein, doch immer wieder müssen Touristen aus dem Schlick befreit werden. In der Grimmers-Hörner-Bucht in Cuxhaven kam es zum Ernstfall.







Schuhe verteilen das Körpergewicht auf dem weichen Grund

Die sogenannten Mud Shoes sollen verhindern, dass die Retter wie die Verunglückten im weichen Schlick versinken. Das Gewicht wird auf dem matschigen Untergrund so verteilt, dass die Einsätzkräfte die Unfallopfer sicher erreichen und wieder auf festen Meeresboden ziehen können.

Druckluft befreit die Füße aus dem Matsch

Im Ernstfall haben die Cuxhavener Retter von der DLRG auch noch andere Tricks parat. Wenn Urlauber in sogenannte Schlickfelder geraten, wo sie knietief versinken und ohne Hilfe nicht mehr herauskommen, hilft eine eigens entwickelte Lanze, mit der Druckluft direkt neben den eingesunkenen Füßen in den Schlick gepumpt wird. So löst sich der Unterdruck auf - und die steckengebliebenen Wattwanderer können ihre Füße aus dem Matsch befreien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.07.2020 | 08:00 Uhr