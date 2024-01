Warnung vor orkanartigen Böen im Harz und Sturmböen an der Küste Stand: 22.01.2024 09:09 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen an der Nordseeküste und in höheren Lagen des Harzes. Im Bahn- und Fährverkehr gibt es bereits erste Einschränkungen.

Die für den Fernverkehr wichtige Bahn-Strecke zwischen Göttingen und Kassel ist aktuell gesperrt. Bei Hann. Münden ist ein Baum auf die Oberleitung gefallen und anschließend in Brand geraten. Der Fernverkehr auf der Nord-Süd-Achse werde nun über Bebra (Hessen) umgeleitet, sagte eine Bahnsprecherin dem NDR Niedersachsen. Die Arbeiten an der Oberleitung sollen voraussichtlich noch einige Stunden andauern, so sie Sprecherin am Morgen. Im Landkreis Göttingen waren zudem bis Montagfrüh einige Straßen aufgrund von Schneeverwehungen gesperrt. Dort waren mehrere Autos liegen geblieben.

Einschränkungen im Fährverkehr bis Mittwoch?

Folgen hat das stürmische Wetter auch für den Fährverkehr an der Küste: Mehrere Verbindungen zwischen Norddeich und Norderney sowie zwischen Juist und Norddeich fielen am Montagmorgen aus. Betroffen sind auch Fähren zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog. Bei dieser Verbindung müssen Urlauber voraussichtlich auch am Dienstag und Mittwoch mit Einschränkungen rechnen. Möglich sei auch eine komplette Einstellung, wie die Fährgesellschaft bekannt gab.

Wetter-Aussichten: Es bleibt stürmisch

Laut DWD sind heute Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde möglich. Im Verlauf des Tages soll sich der Wind zunächst etwas abschwächen. Insbesondere auf den Ostfriesischen Inseln und im Harz erwartet der DWD bis in die Nacht zu Dienstag weiterhin Sturmböen. Auch in den folgenden Tagen soll es stürmisch bleiben. In der Nacht zu Mittwoch sind laut Vorhersage erneut orkanartige Böen möglich.

