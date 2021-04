Stand: 19.04.2021 09:22 Uhr Wangerooge zufrieden mit Corona-Testpflicht für Besucher

Die Corona-Testpflicht für Wangerooge-Reisende läuft laut Landkreis Friesland gut. Seit Karfreitag seien in den Schnelltestzentren am Fähranleger oder am Flugplatz von Harlesiel vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Das ist eine gute Nachricht, denn das heißt, die weitaus größere Zahl, die auf die Insel gekommen ist, war im Schnelltest negativ", sagte Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD). Bei den Abläufen habe es kleinere Startschwierigkeiten gegeben, mittlerweile laufe das Verfahren aber rund. 30 bis 40 Menschen würden durchschnittlich pro Tag an den eigens eingerichteten Schnelltestzentren getestet. Wangerooge ist die erste Ostfriesische Insel, für die eine Testpflicht gilt. Alle Personen, die die Insel betreten wollen, also etwa Zweitwohnungsbesitzer oder Geschäftsreisende müssen einen negativen Corona-Test aus einem Testzentrum vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.04.2021 | 08:30 Uhr