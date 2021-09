Stand: 25.09.2021 13:27 Uhr Wangerooge: 22-Jähriger mit Messerstichen verletzt

Auf der ostfriesischen Insel Wangerooge ist ein 22-Jähriger Mitarbeiter eines Restaurants durch Stiche verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am späten Freitagabend mit einem Kollegen in Streit geraten. Dieser habe im Verlauf auf den Oberkörper des 22-jährigen eingestochen. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den 39-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nacht fest. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

