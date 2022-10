Stand: 20.10.2022 19:20 Uhr Vorfahrt missachtet: Schwerer Unfall kurz vor Harpstedt

Am Donnerstagnachmittag hat sich im Landkreis Oldenburg ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Zwei 21 Jahre alte Personen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei berichtete. Ein 21-Jähriger war mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin kurz vor dem Ortseingang Harpstedt unterwegs, als er gegen 17.15 Uhr in eine Kreuzung fuhr. Dabei soll er laut Polizei den vorfahrtberechtigten Wagen eines 55 Jahre alten Mannes übersehen haben. Die Autos fuhren ineinander. Der 55-Jährige und seine 44 Jahre alter Beifahrerin blieben unverletzt. Ein Abschleppunternehmen barg die stark beschädigten Fahrzeuge. Laut Polizei entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro.

