Volkswagen baut ab Ende April wieder Autos

Nach wochenlanger Pause will Volkswagen Ende des Monats seine Produktion wieder aufnehmen. Ab 27. April sollen in den Werken Emden, Hannover und Wolfsburg wieder Autos vom Band laufen. Das bestätigte der Emder VW-Betriebsrat Manfred Wulff, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Geplant sei ein weicher Start. Zuvor hatte VW bereits angekündigt, dass die Produktion in der Komponenten-Fertigung nach Ostern wieder stärker anlaufen werde.

Arbeit mit Mundschutz in roter Zone

In Emden soll laut Wulff nur eine Schicht an einer Linie arbeiten. Am ersten Tag sollen demnach die Karosserien gebaut, am zweiten Tag lackiert und ab dem dritten Tag die Autos montiert werden. Die Bänder würden langsamer laufen, damit die Mitarbeiter ihre Hände öfter desinfizieren und Pausen entzerrt werden könnten, sagte Wulff. Die Arbeitsplätze seien zudem in grüne, gelbe und rote Zonen eingeteilt. In den roten Zonen ließen sich die Mindestabstände zwischen den Mitarbeitern nicht immer einhalten. Daher sollten die Bandarbeiter dort Mundschutz und Handschuhe tragen.

Nur 250 Autos pro Tag in Emden

Im Emder Werk sollen zunächst nur rund 1.500 der 8.000 Mitarbeiter Autos bauen. Statt der üblichen 1.000 Fahrzeuge am Tag rechnet der Betriebsrat für Emden mit maximal 250 Autos, die vom Band laufen können.

