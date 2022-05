Stand: 27.05.2022 13:00 Uhr Viele EC-Lesegeräte auch im Nordwesten noch immer gestört

Aktuell kommt es in vielen Verbraucher- und Supermärkten in der gesamten Bundesrepublik zu Problemen mit EC-Kartenlesegeräten. Auch im Nordwesten scheint das Problem noch immer nicht gelöst zu sein. So bilden sich seit Tagen vor dem "Famila-Einkaufsland" in Oldenburg-Wechloy regelmäßig lange Schlangen. Auch in vielen anderen Verbrauchermärkten im Nordwesten könne noch immer nur mit Bargeld bezahlt werden, bestätigen mehrere Supermärkte dem NDR in Niedersachsen auf Anfrage. Betroffen sind aktuell demnach auch Filialen von Aktiv und Irma in Oldenburg. Das Unternehmen hat aber nach eigener Auskunft bereits neue EC-Kartenlesegeräte bestellt. Betroffen sind die Geräte "H5000" des US-Herstellers Verifone.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.05.2022 | 13:30 Uhr