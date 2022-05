Stand: 18.05.2022 08:35 Uhr VfB Oldenburg braucht neues Stadion

Nach dem sportlichen Erfolg des VfB Oldenburg will der Verein ein neues Fußballstadion. Das jetzige Stadion am Marschweg reiche für die Ansprüche nicht mehr aus, teilt der Verein mit. Das Marschwegstadion biete den Besuchern keinen Komfort. Außerdem fehlten Flutlicht und eine Rasenheizung. Das seien allerdings Auflagen des Deutschen Fußball Bundes, sollte der Verein in die dritte Liga aufsteigen. Der VfB fordert deshalb einen Neubau eines Stadions in Oldenburg. Der Fußball-Regionalligist steht kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Ohne Ausweichstadion gebe es keine Lizenz.

