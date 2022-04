Verteidiger von Högels Ex-Vorgesetzten kritisieren Ermittler Stand: 22.04.2022 20:19 Uhr Der einstige Chef-Ermittler hat am Freitag erneut als Zeuge im Prozess gegen Ex-Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel ausgesagt. Die Verteidigung warf ihm Einseitigkeit vor.

Der Chef der ehemaligen Sonderkommission "Kardio", Arne Schmidt hatte bereits am Donnerstag vor dem Landgericht Oldenburg als Zeuge ausgesagt. Er verwies auf Statistiken zu Sterbefällen und sprunghaft angestiegenen Medikamenten-Bestellungen sowie auf Protokolle des Betriebsrates am Klinikum Oldenburg. Daraus sei ersichtlich, dass sich die vorgesetzten Ärzte, Pflegedienstleiter und der damalige Geschäftsführer über Högels "patientenschädigendes Verhalten" im Klaren gewesen sein müssten. Die Verteidigung warf ihm nun einseitige Ermittlungen und Darstellungen vor Gericht vor.

VIDEO: Niels Högel sagt vor Gericht gegen ehemalige Vorgesetzte aus (01.03.2022) (3 Min)

Vorwurf: Keine wissenschaftliche Interpretation der Daten

Die Verteidigung kritisierte, dass Schmidt nur belastende Statistiken, nicht aber entlastendes Material vorgelegt habe. Es seien weder Diagramme zum unauffälligen Medikamentenverbrauch im Klinikum Oldenburg erstellt worden, noch seien Statistiker beauftragt worden, um die Angaben wissenschaftlich zu interpretieren. Dies wäre aus Sicht der Anwälte aber dringend notwendig gewesen.

Strichliste über Reanimationen und beteiligte Pflegekräfte

Schmidt war in seiner Aussage vor Gericht auf eine Strichliste eingegangen, auf der die Reanimationen auf der Station von Högel aufgeführt sind - und wer daran beteiligt war. Laut Schmidt führte Högel die Liste, die ein Pflegedienstleiter im Auftrag eines leitenden Arztes angefertigt hatte, mit 18 Reanimationen deutlich an. In einem handschriftlichen Vermerk über ein Auswertungsgespräch habe der Pflegedienstleiter angeregt, die Staatsanwaltschaft zu informieren. Der Geschäftsführer habe das jedoch abgelehnt und damit begründet, dass es keine belastenden Belege gebe und der Ruf des Hauses nicht gefährdet werden dürfe.

Die Verteidigung erklärte Högels häufiges Auftauchen auf der Strichliste damit, dass er viele Rufbereitschaftsdienste übernommen habe und oft zur Betreuung von Hochrisikopatienten eingesetzt war.

Weitere Informationen Die "Karriere" eines Serienmörders Mehr als 100 Patienten soll Niels Högel als Krankenpfleger an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst getötet haben. Seine Taten kamen erst nach und nach ans Licht. Eine Chronologie. mehr

Högel wegen 85-fachen Mordes verurteilt

Högel war von Juni 1999 bis Oktober 2002 beziehungsweise von Dezember 2002 bis zu seiner Festnahme im Juli 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst beschäftigt. 2019 wurde er wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt - er verbüßt seine Strafe in der JVA Oldenburg. Högel hatte Patienten nicht verordnete Medikamente gespritzt, um sie anschließend reanimieren zu können.

Tragen Vorgesetzte Mitschuld durch Unterlassen?

In dem jetzigen Verfahren will das Gericht klären, ob sich Vorgesetzte von Högel gegebenenfalls durch Unterlassen mitschuldig gemacht haben. Drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und ein Ex-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst müssen sich in dem Prozess verantworten. Die Anklage lautet in unterschiedlichem Umfang auf Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise zum versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen.

Nächster Prozesstag am 28. April

Der nächste Prozesstag ist am Donnerstag. Dann soll nach Angaben des Vorsitzenden Richters Sebastian Bührmann der Rechtsmediziner Benedikt Vennemann von den 134 Exhumierungen möglicher Opfer Högels zur Beweissicherung berichten. Der Toxikologe Jörg Tesker werde im Anschluss die Ergebnisse der Gewebeproben erläutern, die dabei gewonnen worden waren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.04.2022 | 09:30 Uhr