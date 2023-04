Stand: 16.04.2023 14:47 Uhr Verkehrsunfall: Zwei Hasen verursachen 15.000 Euro Sachschaden

Zwei Feldhasen haben am Samstag bei Delmenhorst einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überquerten die beiden Hasen eine Landstraße. Ein 43-jähriger Autofahrer versuchte, den beiden Tieren auszuweichen. Dabei geriet sein Fahrzeug außer Kontrolle, das Auto kam von der Fahrbahn ab, streifte zwei Bäume und kam schließlich in einem Graben zum Stehen. Der 43-Jährige und seine 44-jährige Beifahrerin blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.04.2023 | 06:30 Uhr