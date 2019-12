Stand: 02.12.2019 20:19 Uhr

Verden: Serien-Gewalttäter erneut vor Gericht

Es geht um Freiheitsberaubung, sexuellen Missbrauch, verstörende Brutalität: Vom 11. Dezember an müssen sich zwei Männer wegen Vergewaltigung vor dem Landgericht Verden verantworten. Wie das Gericht mitteilte, werde den heute 53 und 66 Jahre alten Männer vorgeworfen, eine Frau im Februar 2006 im Haus des Älteren in Garlstedt (Landkreis Osterholz) mehrere Tage lang gefangen gehalten und missbraucht haben. Sie soll mit Hilfe einer Annonce in die Wohnung gelockt worden sein. Es ist neue Fall einer Serie, für die die beiden Straftäter 2008 verurteilt worden sind.

Lange Haftstrafen für Gewalttäter

Der aktuelle Fall soll sich vor den drei bereits verhandelten Taten ereignet haben. Das Opfer habe sich erst spät getraut, Anzeige zu erstatten. Bei den drei verhandelten Straftaten sollen die Männer ähnlich grausam vorgegangen sein. Eine Frau sei zudem zur Prostitution gezwungen worden. Der jüngere Gewalttäter war wegen seiner sadistischen Neigungen zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Der ältere Angeklagte war zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden, von denen er nach zwei Dritteln der Strafe auf Bewährung freigekommen war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.12.2019 | 06:30 Uhr