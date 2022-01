Stand: 22.01.2022 13:02 Uhr Unfall bei Garrel: Beifahrer stirbt, Fahrerin in Lebensgefahr

Bei Garrel im Landkreis Cloppenburg ist beim Zusammenstoß am sonnabend zweier Autos ein junger Mann gestorben, zwei Frauen wurden schwer verletzt. Der Mann war Beifahrer einer 22 Jahre alten Frau. Sie kam mit ihrem Wagen in einer Linkskurve von der Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Wagen der 22-Jährigen gegen einen Baum am Straßenrand geschleudert. Ihr Beifahrer starb noch im Fahrzeug, sie musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 33 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

VIDEO: Garrel: Beifahrer kommt bei Unfall ums Leben (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.01.2022 | 06:30 Uhr