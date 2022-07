Stand: 07.07.2022 12:12 Uhr Unbekannter überfällt Tankstelle in Oldenburg

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag in der Alexanderstraße in Oldenburg eine Tankstelle überfallen. Er erbeutete dabei Bargeld - zur Summe gab es zunächst keine Angaben. Gegen 3 Uhr betrat der Mann laut Polizei den Verkaufsraum. Mit einem Messer in der Hand forderte er den Mitarbeiter am Verkaufstresen auf, die Kasse zu öffnen. Nach der Tat rannte er aus dem Tankstellengebäude und flüchtete auf einem Fahrrad.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.07.2022 | 13:30 Uhr