Stand: 17.04.2023 11:50 Uhr Turmfalken brüten im Turm der Oldenburger St. Lambertikirche

Ein Falkenpaar hat sich offenbar in diesem Jahr gezielt die Innenstadt von Oldenburg zum Brüten ausgesucht. In dem Gelege im Hauptturm der St. Lambertikirche hat Johannes Bartner, Falkenbeauftragte des NABU, fünf gesprenkelte Eier gefunden. Er hofft nun, dass die Eier auch tatsächlich ausgebrütet werden. Wenn es klappt, könnten Anfang Mai dann fünf flauschige Küken in dem Nest sitzen. Im Sommer werden die kleinen Falken flügge. Der Hauptturm der St. Lambertikirche in Oldenburg ist 86 Meter hoch. Die Bischofskirche ist das höchste Bauwerk der Stadt und prägt die Stadtsilhouette.

