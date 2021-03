Stand: 20.03.2021 16:05 Uhr Trotz Corona: Kommunen erstatten keine Zweitwohnungssteuer

Während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 durften Ferienhaus- und Ferienwohnungsbesitzer ihr Domizil nicht nutzen. Steuererleichterungen für diesen Zeitraum sind deshalb aber bislang nicht geplant, anders als etwa einige Gemeinden in Schleswig-Holstein. Vor allem Städte und Gemeinden an der Nordseeküste sowie einige Orte im Harz erheben Zweitwohnungssteuer, wie aus einer Aufstellung des Steuerzahlerbundes Niedersachsen und Bremen hervorgeht. Abseits der Urlaubsregionen setzen laut Steuerzahlerbund auch alle niedersächsischen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern auf die Zweitwohnungssteuer - mit Ausnahme von Göttingen und Oldenburg. Wie hoch die Steuer ist, legt die Kommune fest.

