Stand: 18.04.2023 17:16 Uhr Transporterfahrer kollidiert mit Auto: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Bassum (Landkreis Diepholz) sind am Dienstagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Transporters einer Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, die 57-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Transporters kam ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik.

VIDEO: Transporter kollidiert mit Auto: Schwerverletzte in Bassum (1 Min)

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.04.2023 | 06:30 Uhr