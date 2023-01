Stand: 04.01.2023 14:29 Uhr Toter Mann am Strand von Norderney entdeckt

Auf Norderney wurde am Mittwochmorgen eine Leiche angespült. Ein Passant fand den leblosen Körper am Strand im Nordwesten der Insel. Bei dem Toten handelt es sich laut den Ermittlern um einen 37-jährigen Bewohner der Ostfriesischen Insel. Die Todesursache und die näheren Umstände des Geschehens waren nach Polizeiangaben zunächst noch unklar. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen zunächst aber nicht vor, so die Ermittler.

