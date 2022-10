Stand: 21.10.2022 08:49 Uhr Tote Frau an der Geeste: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Im Fall einer toten Frau, die Anfang September nahe der Geeste in Bremerhaven gefunden wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 32 Jahre alter Mann aus Bremerhaven sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Gegen den Tatverdächtigen erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Einzelheiten zu dem Verdächtigen teilten die Beamten nicht mit. Ein Spaziergänger hatte die Leiche der 45 Jahre alten Frau am 5. September im Stadtteil Geestemünde nahe einer Brücke über den Fluss Geeste entdeckt. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass die Frau mit großer Wahrscheinlichkeit Opfer eines Tötungsdelikts wurde.

