Stand: 30.09.2022 13:22 Uhr Tödlicher Unfall auf der B71 bei Beverstedt

Am Freitagvormittag kam es auf der B71 zwischen den Ortschaften Heerstedt und Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam. Laut Polizei wollte der Mann vermutlich mit seinem Pkw ein anderes Auto überholen und touchierte beim Wiedereinscheren das überholte Fahrzeug. Sein Fahrzeug geriet dadurch ins Schleudern, fuhr über eine Leitplanke, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B71 ist laut Polizei noch bis in die Nachmittagsstunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.09.2022 | 13:30 Uhr