Stand: 01.03.2022 19:59 Uhr Syke: 70-Jähriger kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Bei einem Verkehrsunfall in Syke-Heiligenfelde (Landkreis Diepholz) ist am Dienstag ein Autofahrer getötet worden. Der 70-Jährige war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer unmittelbar verstarb. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Das Auto des 70-Jährigen wurde durch den Unfall völlig zerstört.

