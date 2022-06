Stand: 27.06.2022 10:32 Uhr Studierende helfen Schülern - und wohnen dafür mietfrei

Mit dem Projekt "Bildungsbuddy" haben aktuell sieben Studierende in Bremerhaven die Möglichkeit, kostenlos zu wohnen. Völlig umsonst ist das allerdings nicht: Im Gegenzug für das mietfreie WG-Zimmer im Studentenheim betreuen die Studierenden 20 Stunden im Monat Fünft- bis Siebtklässler an einer Schule, an der viele sozial benachteiligte Kinder lernen. Die "Bildungsbuddys" würden Hilfe im Unterricht geben und leiteten handwerkliche Projekte, heißt es von der Schulleitung. Sie seien aber auch da, um mit den Kindern einfach eine schöne Zeit zu verbringen: Fahrradfahren, Basketball spielen, in den Zoo gehen, auf dem Deich spazieren gehen oder einfach nur zuhören. Vorbild für das Projekt ist eine Gesamtschule in Duisburg-Marxloh. In Bremerhaven läuft es seit dem Frühjahr 2020 und wird von einer örtlichen Stiftung bezahlt.

