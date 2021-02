Studie: Mikroplastik im Meer stammt oft von Schiffslacken Stand: 23.02.2021 17:19 Uhr Farben und Lacke hinterlassen Mikroplastik im Meer. Die gefundenen Teilchen stammen häufig aus Bindemitteln von Schiffsanstrichen, wie Forscher der Uni Oldenburg festgestellt haben.

"Wir nehmen an, dass Schiffe im Wasser eine Art 'Bremsspur' hinterlassen, die als Quelle von Mikroplastik eine ähnlich große Bedeutung hat wie der Reifenabrieb von Autos an Land", so Barbara Scholz-Böttcher vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres der Universität Oldenburg.

Mikroplastik verschiedenen Stoffgruppen zugeordnet

Das Oldenburger Team hatte jeweils im Herbst 2016 und 2017 Wasserproben an verschiedenen Stellen der Deutschen Bucht genommen. Die Forscher filterten dann Plastikteilchen mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter aus dem Meerwasser heraus und ermittelten die chemische Zusammensetzung der gesammelten Teilchen. Mithilfe eines speziellen Analyse-Verfahrens konnten sie die Bruchstücke verschiedenen Stoffgruppen zuordnen.

Verpackungs-Kunststoffe eher an der Küste

Das Ergebnis: In den Proben fanden die Experten den Angaben zufolge vor allem PVC, sogenannte Acrylate und Polycarbonate. Verpackungs-Kunststoffe, die bislang als wichtigster Bestandteil des Mikroplastiks im Meer galten, machten dagegen einen wesentlich kleineren Anteil aus. Diese Stoffe seien vor allem in der Nähe der Küste gefunden worden. Auf der offenen Nordsee und in der Elbmündung - insbesondere in der Nähe großer Schifffahrtsrouten - überwogen die anderen Kunststoffarten. Diese werden zum Beispiel in Acrylfarben als Bindemittel verwendet, so Scholz-Böttcher.

Mehrere Tausend Tonnen Farbe pro Jahr

Das Ergebnis lege nahe, dass deutlich mehr Mikroplastik direkt auf See entsteht als bislang vermutet. Allein in der Europäischen Union gelangten Untersuchungen zufolge jedes Jahr mehrere Tausend Tonnen Farbe ins Meer, so die Umweltchemiker. Das Team führt derzeit weitere Untersuchungen unter anderem in Flussmündungen durch, um den Weg des Mikroplastiks in der Umwelt weiter zu erforschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.02.2021 | 15:00 Uhr