Stand: 26.11.2020 07:49 Uhr Streit um Schließung Geburtshilfe Emden: Petition gestartet

Dass zukünftig keine Kinder mehr im Emder Krankenhaus geboren werden können, sorgt weiter für viel Kritik bei den Menschen in der Region. Ein Bürger hat nun eine Petition gestartet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Darin fordert er, dass die Geburtshilfe sowie die Kinderstation dauerhaft wieder geöffnet werden. Bisher haben mehr als 300 Emder unterzeichnet. Damit die Petition im Rat diskutiert wird, müssen mindestens 800 Menschen unterzeichnen. Mit der Aufgabe der Geburtshilfe bereiten der Landkreis Aurich und die Stadt Emden den Umzug in eine geplante Zentralklinik in Südbrookmerland vor, die die drei Krankenhäuser in Emden Aurich und Norden ersetzen soll. Fachbereiche werden bis zur Fertigstellung der Klinik gebündelt. Auch gegen dieses Vorhaben gibt es Widerstand. Kritiker bereiten einen dritten Bürgerentscheid vor, um die Zentralklinik zu verhindern.

