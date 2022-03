Strände weggespült: Weil und Lies beim Ortstermin auf Inseln Stand: 15.03.2022 17:30 Uhr Mehrere Stürme haben auf den Inseln Langeoog und Wangerooge und auch Baltrum schwere Schäden hinterlassen. Am Mittwoch kommt der Ministerpräsident zum Ortstermin.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) werden mit Inselbürgermeisterin Heike Horn (parteilos) auf Langeoog und Christan Pollmann, dem stellvertretenden Kurdirektor auf Wangerooge, am Mittwoch über das Dauerproblem Sandverluste und Küstenschutz sprechen. Auf Wangerooge ist der Hauptstrand nicht mehr vorhanden, dafür meterhohe Abbruchkanten im Nordosten der Insel. Auch auf Langeoog gibt es eine lange Abbruchkante direkt an den wichtigsten Schutzdünen vor dem Pirolatal. Dort ist das erst im letzten Jahr aufgespülte dicke Sandpolster zum großen Teil weggewaschen worden.

Macht das Sinn oder gibt es Alternativen?

Schweres Gerät wird seit dieser Woche auf die Insel Wangerooge gebracht. Bagger und Raupe kamen per Schiff zum Ostende der Insel. Damit und mit Kipplastern soll der von Sturmfluten weggerissene Strand ab sofort wiederhergestellt werden. Geschätzte 500.000 Euro soll das in diesem Jahr kosten, vielleicht sogar noch mehr, weil die Dieselpreise gestiegen sind. Das Land hat finanzielle Hilfe in Millionenhöhe für die Inseln nach den Sturmfluten zugesagt, aber die Frage ist auch: Macht das alles auf Dauer Sinn und gibt es Alternativen?

