Staubsauger explodiert - Besitzer muss ins Krankenhaus

Beim Aussaugen eines Autos ist am Freitag ein Akkustaubsauger in der Hand seines Nutzers explodiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Gerät offenbar einen technischen Defekt. Der entflammte Staubsauger setzte zunächst das Auto in Brand und griff anschließend auf den Carport über, unter dem Brennholz gelagert wurde. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde durch das Feuer beschädigt. Mehrere Ortsfeuerwehren konnten den Brand löschen. Der durch die Explosion leichtverletzte Staubsaugerbesitzer musste ins Krankenhaus. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei nichts sagen, aber das Carport und der Pkw seien nicht mehr brauchbar, so eine Sprecherin gegenüber NDR Niedersachsen. Das Haus sei noch bewohnbar.

