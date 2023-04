Stand: 15.04.2023 09:40 Uhr Start der Freibadsaison? Ja, wirklich: Weener badet an

Das Aprilwetter lockt momentan nicht wirklich nach draußen. Dennoch hat die Stadt Weener im Landkreis Leer die Freibadsaison eröffnet: Das Friesenbad ist als eines der ersten in Deutschland seit Samstagmorgen um 6 Uhr geöffnet. Das Wasser ist deutlich wärmer als die Luft - dank Abwärme aus einem nahe gelegenen Papierwerk. Diese Fernwärme, die nach Informationen des NDR in Niedersachsen derzeit anders nicht sinnvoll verwendet werden kann, bekommt das Freibad kostenlos. Das Wasser hat dadurch 28 Grad und der Eintritt ist am ersten Tag frei. Um 6 Uhr standen auch bereits Badegäste vor der Tür - vielleicht, um sich ein bisschen aufzuwärmen.

